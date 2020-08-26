В Зауралье почти все новые случаи коронавируса выявляются в Кургане

В Курганской области 26 августа выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 2 тыс 891.

Как сообщает оперативный штаб Зауралья, 10 человек заболели в Кургане. Остальные 11 случаев выявлены в Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Притобольном и Целинном районах.

Число выздоровевших от коронавируса 26 августа превысило число случаев заражения: больницу покинули 26 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 679 человек.

Курган, Дарья Котова

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