В Кургане на несколько дней отключат газ в жилых домах и на предприятиях

В Кургане с 08:00 часов 31 августа до 20:00 часов 4 сентября будет приостановлена подача газа потребителям. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке сети газораспределения высокого давления.

Как сообщает АО «Газпром газораспределение Курган», под отключение попадают многоквартирные жилые дома, частные домовладения, а также целый ряд организаций, котельных и предприятий. Полный список адресов опубликован – здесь.

«По информации АО «Газпром газораспределение Курган», абоненты, проживающие и находящиеся по данным адресам, предупреждены о временном прекращении газоснабжения путем развешивания соответствующих объявлений на информационных стендах», – добавили в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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