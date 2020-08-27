В Курганской области при поддержке ФСБ задержан начальник Каргапольского ОМВД

В Курганской области задержан начальник МО МВД России «Каргапольский» Денис Мурашов. Полицейского подозревают в том, что он выписывал подчиненным премии, которые потом забирал себе.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, 26 августа в рамках возбужденного уголовного дела в отделе полиции прошли обыски. Следственные действия проводились и дома у полицейского. Сам Мурашов задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

«По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал премирование ряда подчиненных сотрудников в явно завышенном размере», – уточняют в региональном Следкоме. Большую часть этих денег Мурашов забирал у подчиненных обратно.

Начальнику Каргапольской полиции предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Курган, Каргапольский район, Дарья Котова

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