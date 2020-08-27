В Зауралье почти сравнялось число заболевших и выздоровевших от коронавируса

В Курганской области 27 августа подтверждено 23 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 3 тыс человек: выявлено 2 тыс 914 случаев. За стуки от COVID-19 выздоровели 20 человек.

В Кургане за сутки 11 вновь инфицированных. Остальные случаи подтверждены в Кетовском, Петуховском, Щучанском, Варгашинском и Белозерском районах.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 659 человек. Всеми лабораториями суммарно проведено 132 тыс. 700 исследований», – уточнили в оперативном штабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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