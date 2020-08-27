В Кургане на один день вводится «сухой закон»

Мэрия Кургана опубликовала постановление, в котором сообщается, что 1 сентября на территории города вводится запрет на продажу алкоголя.

«Сухой закон» в День знаний продлится с 08:00 до 23:00 часов. «Продажа спиртного в организациях розничной торговли не допускается. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», – сообщает администрация города.

Контролировать, как исполняется постановление, будут городской департамент экономического развития. Полиции рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.

Курган, Дарья Котова

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