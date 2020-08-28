В Кургане 19-летнего парня на Дне города насмерть забили битой

В Кургане задержан и взят под стражу предполагаемый убийца 19-летнего юноши. Молодой человек погиб после того, как его избили битой.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, трагедия произошла 22 августа, когда Курган отмечал свой 341-й день рождения.

«После празднования Дня города в одном из дворов по ул. Станционная между двумя компаниями произошел конфликт. После полуночи один из подъехавших на автомобиле для выяснения отношений мужчин принесенной с собой бейсбольной битой нанес удар по голове 19-летнему оппоненту, от чего тот потерял сознание», – уточняет региональный Следком.

На место драки прибыла скорая помощь, молодого человека доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.

Мужчина,который нанес смертельный удар, с места происшествия скрылся. Полицейские допросили всех участников конфликта, изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных на ближайшем здании. Так силовики вышли на след подозреваемого. Он задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. 27 августа городской суд Кургана удовлетворил ходатайство следствия: подследственный на два месяца этапирован в СИЗО.

Курган, Дарья Котова

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