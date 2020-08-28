Фонд капремонта Зауралья отказался от «кабинетных» совещаний с подрядчиками

Директор «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» Сергей Евко заявил, что Фонд переходит на новый формат рабочих совещаний с подрядными организациями.
«Теперь такие встречи будут проводиться еженедельно на различных объектах капитального ремонта. При этом выбор конкретного многоквартирного дома остается за Фондом», – заявил 27 августа генеральный директор Сергей Евко.
Глава ведомства уточнил, что в 2020 году в области в ремонтный список включены 177 многоквартирников. Из них 36 домов уже сдано и принято комиссией. В 70 домах идет ремонт. На объектах выполняются работы по ремонту крыш, фасадов, инженерных систем, подвальных помещений и фундаментов. По 71 дому еще проходят аукционные процедуры.
«С 2019 года мы существенно ужесточили требования к подрядчикам по качеству выполняемых ремонтных работ, их объема и сроков. Некоторые подрядчики ушли после этого, но в целом качество ремонтов значительно возросло», – отметил генеральный директор. Он также добавил, что собираемость взносов на капитальный ремонт в Курганской области приближается к 96%.
Курган, Дарья Котова
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