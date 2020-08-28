В Курганской области сокращается число новых случаев Covid-19

В Курганской области 28 августа коронавирусом заразились 20 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 2934 случаев Covid-19.

Курган по-прежнему лидирует по количеству инфицированных. Суточный прирост в столице Зауралья – восемь новых случаев. Остальные заболевшие – жители Кетовского, Белозерского, Каргапольского, Далматовского, Сафакулевского, Куртамышского районов.

За последние сутки выписаны 20 человек. Под наблюдением медиков остаются 625 человек.

Курган, Дарья Котова

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