В Зауралье для сгоревшей Чимеевской иконы привезли ризу

Главная христианская реликвия Зауралья – Чимеевская икона Божией Матери, обрела ризу. Она была восстановлена и раньше срока доставлена в Чимеевский мужской монастырь.

«Сегодня важнейшее событие. Раньше времени закончили работу по изготовлению ризы для Чимеевской иконы, сильно пострадавшей при пожаре год назад. Ризу долджны были изготовить к 4 ноября. Но уже сегодня Святыня вернулась в свое красивейшее одеяние», – написал 30 августа в своем Инстаграм бизнесмен и меценат Сергей Муратов.

Как подробно сообщал «Новый День», в июле 2019 года в Чимеевском монастыре дотла сгорела деревянная церковь, в которой находилась Чимеевская икона. Обгоревшие останки лика были отправлены на реставрацию. И 31 октября 2019 года обновленная икона была возвращена монастырю. Реставраторы создали новую икону, вживив в нее фрагменты утраченной святыни, которую православные считают чудотворной, и ради которой в Зауралье приезжают паломники.

Как уточняли тогда в Курганской епархии, работу выполнил курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Божией Матери в Кетовском районе. А восстановлением ризы занялись специалисты художественно-производственного предприятия «Софрино» в Подмосковье. Г-н Муратов, который оказал финансовую помощь в восстановлении святыни, год назад отказался назвать сумму затрат, лишь уточнил, что только на изготовление ризы понадобится более 2 млн рублей.

Сгоревший в Чимеево храм также восстанавливается. На месте пожара сейчас возводят точную копию церкви, только не деревянную, а из кирпича. Стоимость проекта – более 31 млн рублей. Стройку оплатят благотворители, для сбора средств зарегистрирован фонд «Чимеевская святыня».

Курган, Дарья Котов

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