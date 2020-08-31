В Кургане водитель иномарки сбил во дворе двухлетнего ребенка

В Кургане за минувшие выходные произошло два ДТП с участием детей. Одного из водителей разыскивает полиция.

Как сообщает ОГИБДД по Кургану, 30 августа в 18:30 часов 35-летний водитель Ниссана в поселке Теплый Стан сбил двухлетнего малыша. ДТП произошло во дворе жилого дома на ул. Сосновая, 4. Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу им. «Красного креста».

Еще одна авария произошла вечером 28 августа в 6-ом микрорайоне Кургана. «Неустановленный водитель при движении по дворовому проезду вдоль улицы Илизарова допустил наезд на пешехода 2011 года рождения», – уточнили автоинспекторы. Девочка вышла на дорогу из-за припаркованных автомобилей. Ребенок получил травмы, а водитель неизвестного автомобиля скрылся с места ДТП.

Автоинспекторы просят всех, кто стал свидетелем несчастного случая, обратиться в ГИБДД. Пока лишь известно, что автомобиль, предположительно, был синего цвета.

Курган, Дарья Котова

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