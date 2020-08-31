В Зауралье 50% заболевших коронавирусом проживают в Кургане

В Курганской области на 31 августа выявлено 22 новых случая коронавируса. Число инфицированных с начала пандемии превысило отметку в 3 тыс человек.

Половина вновь заболевших – 11 человек, проживают в Кургане. Еще 11 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Варгашинском и Белозерском районах.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 632 человека. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 136 тыс. 125 исследований», – сообщает 31 августа оперативный штаб региона.

На территории области по-прежнему действует обязательный масочный режим. Пожилых людей медики, как и прежде, просят соблюдать режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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