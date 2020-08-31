Для больниц Курганской области закупают новые «скорые», оборудованные под реанимобили

Для здравоохранения Курганской области до конца года закупят 25 новых автомобилей «скорой помощи». Часть машин – иномарки «Форд», также приобретаются отечественные «Газели».

Как сообщила 31 августа глава регионального депздрава Лариса Кокорина, кареты для медиков оборудованы всем необходимым оборудованием: аппарат ИВЛ, дефибриллятор, кардиомонитор, инфузионные системы для дозированного введения лекарственных препаратов.

«Оборудование новое, современное, салон более комфортный. Конечно, это отразится на качестве помощи в лучшую сторону. Парк реанимобилей в области нуждается в обновлении – почти половина машин уже превысили срок службы», – пояснила глава департамента Кокорина.

Первые 10 машин из новой партии уже поступили в распоряжение медиков. И распределены по больницам. Так, «Курганская больница скорой медицинской помощи» получила три машины, в «Курганский областной Центр медицины катастроф» отправились шесть автомобилей, «Курганский областной перинатальный центр» получил одну новую «скорую». До конца года будут закуплены еще 15 «скорых»

Обновление парка проходит за счёт федеральной программы поддержки отечественных автопроизводителей через Минпромторг.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.08.20

Каждый третий заболевший коронавирусом в УрФО – из Свердловской области (ИНФОГРАФИКА). / Спикер Фролов распустил думу Зауралья и простился с коллегами. / В Зауралье 50% заболевших коронавирусом проживают в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»