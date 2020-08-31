В Зауралье электромонтажника на дорожной стройке убило током

В Курганской области от удара током погиб 42-летний мужчина. Как сообщает 31 августа региональный Следком, погибший электромонтажник устанавливал осветительный прибор на опору освещения.

В СУ СКР Курганской области уточнили, что трагедия произошла 28 августа на 258 километре трассы «Иртыш». Предварительно установлено, что пострадавший мужчина являлся электромонтажником организации, занимающейся благоустройством дорог. «При проведении электротехнических работ на опоре освещения, электрическим током высокого напряжения был смертельно травмирован 42-летний мужчина», – уточнили следователи.

Пострадавший умер на месте происшествия. Ведется доследственная проверка. Силовиками устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности при выполнении указанных работ.

Курган, Дарья Котова

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