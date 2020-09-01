В Зауралье молодой мужчина погиб под колесами грузовика

В Белозерском районе Зауралья под колесами тягача Фрейтлайнер погиб 28-летний мужчина. Как сообщает управление ГИБДД Курганской области, трагедия произошла ночью 31 августа на 12 километре автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (подъезд к Тюмени).

Автоинспекторы уточняют, что пешеход – житель Белозерского района, шел по правой обочине трассы, но неожиданно начал пересекать дорогу перед близко идущим грузовиком, которым управлял 56-летний житель Тюменской области.

«Избежать наезда на пешехода не удалось. В результате происшествия мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. ДТП произошло в темное время суток. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не имелось», – сообщили в ГИБДД.

Белозерский район, Курган, Дарья Котова

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