В Курганской области география распространения коронавируса за сутки расширилась

В Курганской области на 1 сентября лабораторно подтверждены 24 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее число инфицированных с начала пандемии – 3 тыс 27 человек.

По данным оперштаба Зауралья, 14 человек заболели в Кургане. Остальные случаи выявлены в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мишкинском и Целинном районах.

По данным за 31 августа суточный прирост новой инфекции фиксировался лишь в шести районах Зауралья – в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Варгашинском и Белозерском районах.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 677 человек. За последние сутки по выздоровлению выписаны 30 человек.

Курган, Дарья Котова

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