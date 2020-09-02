Под Курганом на федеральной трассе «Иртыш» грузовик снес надземный пешеходный переход

В Курганскй области на 254 километре федеральной трассы «Иртыш» 30-летний водитель грузовика VOLVO рано утром 2 сентября снес надземный переход для пешеходов.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, конструкция рухнула в 5 часов утра. «Житель Тюменской области, управляя грузовым автомобилем VOLVO, при движении со стороны города Челябинска в сторону города Омска по собственной неосторожности и невнимательности нажал на кнопку подъема кузова и поднятым кузовом допустил наезд на сооружение. В результате чего произошел сход с опор не введенной в эксплуатацию конструкции надземного пешеходного перехода на проезжую часть», – уточнили в автоинспекции. Пострадавших нет.

На место происшествия выехали инспекторы, которым пришлось оцепить место необычного ДТП и организовать объездные пути. Развалившуюся конструкцию перенесли на обочину вдоль проезжей части. Движение транспорта на данном участке дороги затруднено не было.

Получить оперативный комментарий у заместителя курганского губернатора, директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолия Воробьева не удалось.

Курган, Дарья Котова

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