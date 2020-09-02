В Курганской области стабилизировался суточный прирост по Covid-19

В Курганской области по состоянию на 2 сентября выявлено 23 новых случая коронавируса. Примерно такие же показатели – от 21 до 24 заболевших, фиксируются в Зауралье уже несколько дней подряд. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось за сутки до 3 тыс 50.

Как сообщает 2 сентября оперативный штаб региона, большинство инфицированных – жители Кургана. Там суточный прирост – 14 новых случаев. Остальные заболевшие проживают в Шадринске, в Шумихинском, Щучанском, Сафакулевском, Каргапольском и Белозерском районах.



Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому остаются 639 человек.

Курган, Дарья Котова

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