«УралАвтодор» подсчитывает сумму ущерба от рухнувшего на трассу «Иртыш» надземного перехода

Руководство компании «УралАвтодор» в четверг, 3 сентября, обещает озвучить сумму ущерба, который был причинен в результате разрушения надземного пешеходного перехода на 254 км автодороги Р-254 «Иртыш». Об этом «Новому Дню» сообщили в АО «УралАвтодор».

В компании уточнили, что на данном отрезке федеральной автотрассы сейчас идут дорожные работы. Подрядчик – Новосибирскавтодор. Установкой надземного перехода, который сегодня снес грузовик, занимается другой подрядчик.

Как сообщал «Новый День», инцидент на 254 км трассы «Иртыш» произошел 2 сентября в 5 часов утра. 30-летний водитель грузовика VOLVO случайно снес надземный переход для пешеходов. В ГИБДД Курганской области уточнили, что водитель большегруза по собственной неосторожности нажал на кнопку подъема кузова и поднятым кузовом наехал на сооружение. «В результате чего произошел сход с опор не введенной в эксплуатацию конструкции надземного пешеходного перехода на проезжую часть», – заявили в автоинспекции. Пострадавших нет.

Разрушенную конструкцию оперативно перенесли на обочину вдоль проезжей части, чтобы не парализовать движение по федеральной трассе.

Генеральным подрядчиком по содержанию автодороги «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке км 12+950 – км 465+331) выступает АО «УралАвтодор».

Курган, Дарья Котова

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