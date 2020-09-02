Курганских медиков наградили за самоотверженность в борьбе с пандемией Covid-19

Десять медицинских работников Курганской области удостоены памятной медалью «За самоотверженность в борьбе с пандемией».

Как сообщили в пресс-службе курганского губернатора, награды получили старшие медицинские сестры Курганской областной специализированной инфекционной больницы Вера Ефремова и Светлана Человечкова; заведующий отделением анестезиологии-реанимации Сергей Стефанович и заведующий гинекологическим отделением Федор Нестеров (Курганская больница №2).

В Курганской областной клинической больнице награждены врач-хирург отделения гнойной хирургии Владимир Чернов и заведующий пульмонологическим отделением Вера Косолапова.

Также медали вручили фельдшеру Курганской поликлиники №2 Ирине Бабушкиной, фельдшеру-лаборанту Курганского областного кожно-венерологического диспансера Юлии Гординой, фельдшеру отделения неотложной помощи Курганской поликлиники №1 Ольге Зыковой, фельдшеру выездной бригады Курганской больницы скорой медицинской помощи Виктору Седельникову.

Медаль «За самоотверженность в борьбе с пандемией» учреждена Всероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил РФ. Награду в знак благодарности вручают медикам, которые несколько месяцев находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», ранее президент Владимир Путин за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией наградил двух курганских медиков. Заведующая воздушно-капельным отделением Курганской областной специализированной инфекционной больницы Наталья Крец награждена орденом Пирогова. Медсестре этой же больницы Юлии Бондаревой вручена медаль Луки Крымского.

Как ранее пояснял главный врач курганской инфекционной больницы Игорь Журавский, именно Наталья Крец еще в марте принимала в Кургане первого коронавирусного больного. «Она у нас – герой и первооткрыватель. Затем Наталья Крец заболела, но после того, как выздоровела, бесстрашно вернулась к своей любимой работе. Юлия Бондарева тоже с первых дней – на передовой. Она брала кровь и мазки у пациентов», – отметил Игорь Журавский.

Курган, Дарья Котова

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