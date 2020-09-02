В Кургане мужчина утопил свою жену в тазике с водой

В Кургане во дворе частного дома на ул. Курганская погибла 42-летняя женщина. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, женщина умерла во время конфликта с супругом.

По данным регионального Следкома, трагедия произошла вечером 31 августа. «В ходе допроса мужчина пояснил, что между ними с супругой произошла ссора, в результате которой он взял потерпевшую за голову и несколько раз окунул в таз с водой, находившийся на придомовом участке. В результате утопления женщина скончалась», – уточнили в СУ СКР.

Судебно-медицинская экспертиза уже установила, что смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина задержан. Следователем решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Курган, Дарья Котова

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