В Кургане маньяк-педофил напал на детей у школы

В Кургане задержан 59-летний мужчина, совершивший 2 сентября развратные действия с детьми. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«Днем 2 сентября мужчина, находясь недалеко от одной из школ микрорайона Заозерный, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух детей, находившихся на улице», – уточняет региональный Следком.

Поймать педофила помогли курганцы, которые пресекли действия мужчины и подключили силовиков.

В ближайшее время 59-летнему жителю Кургана будет предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

Курган, Дарья Котова

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