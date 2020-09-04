Полпред Цуканов проведет в Кургане совещание с уральскими губернаторами

Полпред УрФО Николай Цуканов в пятницу, 4 сентября, проведет в Кургане заседание Совета по экономической политике. Участниками совещания станут губернаторы уральского округа, представители федеральных ведомств. Встреча пройдет в режиме ВКС.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора Вадима Шумкова, главной темой для обсуждения станет поддержка сельхозпроизводителей в рамках федеральных и нацпроектов. Речь идет о таких федеральных программах, как «Экспорт продукции АПК», «Международная кооперация и экспорт», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Для участия в работе Совета в Курган прибыли представители федеральных министерств и ведомств», – отметили в облправительстве.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 03.09.20

В Кургане маньяк-педофил напал на детей у школы. / Суд подтвердил приговор экс-заместителю курганского губернатора Ванюкову, который брал откаты с дорожников. / На выборах депутатов думы Зауралья КОИБы будут применяться только в Кургане. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»