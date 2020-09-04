Шумков рассказал, что в пандемию Covid-19 происходит с экономикой Зауралья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что 2020 год стал для региона особенно сложным из-за пандемии, но основные индикаторы социально-экономического развития Зауралья показывают положительную динамику.

Как сообщил 4 сентября Вадим Шумков на совещании с уральским полпредом Николаем Цукановым, на территории области в данный момент реализуются 288 инвестиционных проектов, общий объем вложений в которые оценивается на уровне 64 млрд рублей. Так, в сфере АПК запущено 120 проектов, в сфере сервиса и услуг – 103, в сфере промышленности – 65.

Глава Зауралья неоднократно подчеркивал, что регион, который не имеет углеводородов, черных и цветных металлов, должен делать ставку на внутренних инвесторов, на собственных предпринимателей. Для чего в области запускаются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), индустриальные парки, технопарки, лоббируется вопрос о создании в Курганской области особой экономической зоны.

Резиденты таких территорий получают пакт господдержки и преференций. Это и налоговые льготы, и система субсидирования оборудования в лизинг, и кредиты под 0,1%.

«Новый День» сообщал, что система поддержки предпринимателей была запущена с помощью индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, которая была утверждена российским кабмином. В рамках этой программы область с 2020 по 2024 годы получит 5 млрд рублей.

Первый миллиард, который Москва выделяет региону в текущем году, курганские чиновники направляют на лизинговые субсидии (300 млн рублей), на допкапитализацию «Фонд микрофинансирования Курганской области» (250 млн рублей); создание индустриальных парков (200 млн рублей); проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области (250 млн рублей).

Сеть индустриальных парков подразумевает ввод более 200 тыс кв метров готовых для размещения бизнеса площадей. Прогнозируемое количество новых рабочих мест – 2000.

Как заявил Шумков, по итогам 2019 года Курганская область заняла 25 место по росту индекса промпроизводства – 104,8%. Средний общероссийский показатель – 102,4%. В текущем году, несмотря на пандемию коронавируса, обрабатывающие производства показывают рост к уровню 2019 года (за 7 месяцев 2020 года – 100,6 %, по России – 97,5 %). Положительную динамику также демонстрируют добывающие отрасли, сельское хозяйство, строительство.

В пятницу, 4 сентября, в Курган с рабочим визитом прибыл уральский полпред Николай Цуканов. Он проводит в столице Зауралья Совет по экономической политике. Участниками совещания – губернаторы уральского округа, представители федеральных ведомств.

Курган, Дарья Котова

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