В Зауралье за сутки выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших

В Курганской области к 4 сентября выявлено 25 новых случаев коронавиурсной инфекции, что сопоставимо со статистикой недавних дней. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось за день до 3 тыс 96.

Как уточняет оперативный штаб региона, суточный прирост в Кургане – 13 новых случаев. Остальные инфицированные проживают в Шумихинском, Сафакулевском, Каргапольском, Кетовском, Альменевском и Белозерском районах.

За последние сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 27 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому сейчас находятся 644 человека.

Курган, Дарья Котова

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