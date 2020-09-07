«Победа» объявила конкурс на создание представительского офиса в аэропорту Кургана

Авиакомпания «Победа», заявившая об открытии нового рейса «Москва-Курган-Москва», объявила конкурс на оказание представительских услуг в аэропорту Кургана.

Как сообщается на сайте госзакупок, цена лота – 1 млн 920 тыс рублей. Итоги торгов будут подведены 16 сентября.

Заказчик – АК «Победа», в документации закупки сообщает, что авиаторам в Кургане нужен персонал (не менее двух человек) для регистрации пассажиров на рейс и контроля габаритов ручной клади, пункт приема денежных средств. Также уточняется, что в международном аэропорту Кургана должен находиться «квалифицированный персонал для подготовки и проведения наземного обслуживания воздушного судна, пассажиров, багажа, грузов и почты перевозчика в полном объёме».

Как сообщал «Новый День», лоукостер о запуске нового рейса объявил 20 августа. «Победа» начнет летать из Кургана в Моску (Внуково) 2 октября и планирует обслуживать четыре рейса в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Курган, Дарья Котова

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