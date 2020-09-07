В Зауралье 14-летний мотоциклист сбил ребенка и сбежал с места ДТП

В Шадринском районе 14-летний подросток на мотоцикле «PATRON 150» сбил 11-летнюю девочку. Ребенок доставлен в больницу скорой помощи.

Как сообщает управление ГИБДД Курганской области, ДТП произошло вечером 5 сентября. Подросток-мотоциклист, у которого в силу возраста нет водительских прав, после аварии сбежал с места событий. «11-летний ребенок пешеход с травмами госпитализирована ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи».

«Водитель мотоцикла был разыскан сотрудниками полиции. Водительского удостоверения у подростка не имелось в связи недостижением возраста, транспортным средством он управлял с разрешения законных представителей. С несовершеннолетним водителем мотоцикла и родителями проведена профилактическая беседа», – уточнили автоинспекторы. Родители юного мотоциклиста также получили на руки протокол об административном нарушении.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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