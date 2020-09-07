В Курганской области растет уровень заболеваемости коронавирусом

В Курганской области к 7 сентября зафиксировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый большой суточный прирост с начала сентября. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 тыс 172.

Как сообщает 7 сентября оперативный штаб Зауралья, большинство новых случаев Covid-19 выявлено в Кургане, там за сутки плюс 19 вновь инфицированных. Еще один случай – в Шадринске. Остальные пациенты – жители Кетовского, Щучанского, Куртамышского и Далматовского районов.

Сейчас под наблюдением медиков, включая тех, кто удалился на самоизоляцию, остаются 630 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.09.20

В Зауралье 14-летний мотоциклист сбил ребенка и сбежал с места ДТП. / «Победа» объявила конкурс на создание представительского офиса в аэропорту Кургана. / В Зауралье за сутки выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»