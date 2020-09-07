Прокуратура Кургана по жалобам горожан проверит причину отключения воды в колонках

Жители Кургана начали массово жаловаться на отсутствие воды в водозаборных колонках. Горожане называют более двух десятков адресов. Факт отключения воды вызвало волну недовольства у жителей областного центра, к вопросу подключилась городская прокуратура.

Как сообщает издание «Курган и курганцы», с 31 августа водозаборные колонки не работают по 22 адресам. В их числе объекты на улицах Комиссаров, 4; Арбинская, 12; Смирнова, 4; Пирогова, 26; Р. Люксембург, 57 и 71; Белинского, 7; Керамзитный, 1; Анфиногенова, 148; К. Мяготина, 158; ул. Доватора, 43; Галкинская, 75; Партизанская, 74; Гайдара, 26; Томская, 26; Лескова, 13; Зайцева, 61; Менделеева, 2; Акмолинская, 52; Красномаячная, 24; Крутикова, 20 (мкр-н Глинки); Новая, 29 (мкр-н Глинки).

В мэрии Кургана проблему не комментируют, ссылаясь на то, что вопросами водоснабжения занимается ресурсоснабжающая компания «Водный союз». При этом, учитывая, что нерабочее состояние водоразборных колонок отрицательно влияет на качество предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и колонки в частном секторе являются практически единственным источником водоснабжения, городские власти обратились в прокуратуру Кургана. Будет проведена прокурорская проверка.

Это не первое массовое отключение колонок в Кургане. Летом без такого источника воды оставались жители поселка Рябкова. Проблема активно обсуждалась горожанами в социальных сетях. Как сообщал «Новый День», в 2019 году и вовсе был побит рекорд – в Кургане были отключены почти 70 колонок.

Курган, Дарья Котова

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