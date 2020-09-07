В Кургане родители отбили ребенка у педофила, который пришел к ним в гости

В Кургане задержан и уже отправлен в СИЗО 36-летний мужчина, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.
Как сообщает 7 сентября СУ СКР по Курганской области, подозреваемый напал на ребенка своих знакомых. «Мужчина, находясь в гостях у знакомых, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребенка. Действия злоумышленника были пресечены родителями, после чего злоумышленник был передан представителям правоохранительных органов», – уточнили в региональном Следкоме.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие продолжается, силовики проверяют задержанного курганца на причастность к совершению иных возможных преступлений.
Курган, Дарья Котова
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