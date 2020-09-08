В Кургане на несколько дней отключают горячую воду

Жители микрорайонов Кургана с 8 по 12 сентября будут сталкиваться с отсутствием горячего водоснабжения. Первый этап отключения связан с аварийными работами ООО «Газпром газораспределение Курган», он продлится два дня – с 09:00 часов 8 сентября до 20:00 часов 9 сентября. Затем ремонтные работы на газопроводе будет проводить ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Компания начнет в 08:00 часов 10 сентября и обещает закончить до 08:00 часов 12 сентября.

Как сообщили 8 сентября в мэрии Кургана, сегодня ООО «Газпром газораспределение Курган» проводит аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления. «Поэтому подача горячей воды потребителям от котельной №16 в поселке Восточный приостановлена на вышеуказанный срок», – уточнили в городской администрации.

Из-за работ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на двое суток потребителей перестанут обслуживать шесть котельных в микрорайонах Тополя, Затобольный, Глинки, Утяк, Керамзитный, Увал.

«После окончания работ подача горячей воды потребителям будет возобновлена в максимально сжатые сроки», – резюмировали в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 08.09.20

Один из ключевых департаментов правительства Зауралья усилили представителем реального сектора экономики. / В Курганской области за два месяца самозанятыми стали более 1500 человек. / Из-за ошибок депутатов-коммунистов сотрудникам курганского МУПа не погасят долги по зарплате. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»