В Зауралье пьяный сын задушил беспомощного отца

В Шадринске по подозрению в убийстве отца будут судить 59-летнего мужчину. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, своего пожилого отца обвиняемый задушил во время ссоры.

Следком Зауралья уточняет, что убийство было совершено еще 21 июня 2020 года. «Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, где проживал с семьей, в ходе возникшего конфликта со своим престарелым отцом совершил его убийство. Мужчина задушил руками потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии», – уточнили фабулу дела силовики и добавили, что убитый был лежачим больным.

О трагедии в доме сообщили родственники погибшего. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причина смерти пожилого мужчина – асфиксия.

В рамках возбужденного дела по статье «убийство» подозреваемый был задержан и на время следствия этапирован в СИЗО.

«Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», – резюмировали 8 сентября в региональном Следкоме.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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