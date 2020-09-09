Оперштаб Курганской области озвучил данные по суточному приросту Covid-19

В Курганской области второй день подряд фиксируют по 26 новых случаев коронавируса. Число выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных – по состоянию на 9 сентября из больниц выписан 31 пациент. Общее число заболевших с начала пандемии – 2 тыс 224.
Как сообщает 9 сентября оперативный штаб региона, новые случаи заболевания выявлены в шести муниципалитетах области. Больше всего заболевших в Кургане, где за сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 14 человек. Четыре новых случая в Шадринске, остальные инфицированные – жители Шумихинского, Звериноголовского, Макушинского и Альменевского районов.
Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 693 человека.
Курган, Дарья Котова
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