На курганского губернатора Шумкова готовилось покушение, задержан вооруженный мужчина

В Кургане силовики отрабатывают версию о том, что на губернатора Курганской области Вадима Шумкова, предположительно, готовилось покушение. Ранее за совершение преступления был задержан мужчина, у которого изъяты автомат Калашникова с глушителем, много патронов и пистолет. Также силовики в гаджетах задержанного обнаружили подробную информацию о передвижении главы региона.

«Новому Дню» достоверно известно, что мужчина был задержан еще в прошлый четверг, 3 сентября. Его возраст, место регистрации наши инсайдеры не уточняют, но рассказывают, что на данного гражданина силовики вышли не просто так: мужчина совершил на территории Кургана уголовное преступление. Фабула дела также не уточняется, но речь, возможно, идет о незаконном обороте оружия.

Во время задержания у мужчины был обнаружен целый арсенал. Изъяты автомат АК-74, большое количество патронов и пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Особый интерес у следствия сейчас вызывает содержимое изъятых гаджетов. Подозреваемый некоторое время буквально следил за курганским губернатором Вадимом Шумковым. Он знал, на какой машине, по каким маршрутам обычно передвигается Шумков. Также он следил за объектами, которые глава региона посещал в последние дни. Вся эта информация хранилась у задержанного в телефоне.

В пресс-службе курганского губернатора комментировать информацию пока не стали, ссылаясь на то, что всей информацией располагает только следствие. О случившемся глава региона узнал от силовиков.

Курган, Дарья Котова

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