В Кургане во дворе многоэтажки опять сбили ребенка. Заявление ГИБДД

В Кургане на ул.Профсоюзная во дворе дома №4 водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика. В управлении ГИБДД Кургана выступили с заявлением: за последние три месяца это уже седьмой наезд на детей именно на придомовых территориях.

Как уточнили автоинспекторы, мальчик, пострадавший на ул. Профсоюзная, вечером 9 сентября ехал на велосипеде. Его сбил 28-летний водитель KIA Sportage. Ребенок получил телесные повреждения. «Средства защиты (наколенники, налокотники, шлем) ребенком не использовались. Госавтоинспекция города Кургана обращается к родителям и убедительно просит контролировать местонахождение детей, повторять с ними основы безопасного поведения», – обратились к курганцам автоинспекторы.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.09.20

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