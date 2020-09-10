В Зауралье спасатели второй день ищут 89-летнюю старушку, которая ушла в лес за грибами

Спасатели Курганской области подняты на поиски женщины 1931 года рождения, которая 9 сентября ушла в лес за грибами и пропала.

Как сообщает управление МЧС по Курганской области, 89-летняя пенсионерка 9 сентября отправилась в лес в районе ст. Пивкино Щучанского района. Телефона у нее с собой нет.

К поиску были привлечены сотрудники МЧС, лесники, волонтеры. «Всего было задействовано 39 человек и 8 единиц техники. В настоящее время поиски продолжаются, произведено усиление группировки специалистами службы спасения и защиты населения в ЧС Курганской области», – уточнили 10 сентября в региональном управлении МЧС.

Курган, Щучанский район, Дарья Котова

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