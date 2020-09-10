У курганских коммунальщиков осталось пять дней, чтобы подготовиться к отопительному сезону

Подготовка жилфонда Курганской области к отопительному сезону 2020-2021 должна быть завершена к 15 сентября. Об этом 10 сентября на пресс-конференции сообщил глава региональной Госжилинспекции (ГЖИ) Владимир Чупахин.

Такой срок, отметил г-н Чупахин, установлен постановлением курганского губернатора. «По состоянию на 1 сентября жилищный фонд области подготовлен к отопительному периоду на 84%. По городу Кургану, где наибольшее количество многоквартирных жилых домов, готовность составляет 89%, во втором по величине городе нашего региона – Шадринске – готовность 75%», – уточнил Владимир Чупахин.

Руководитель ГЖИ заверил, что в Кургане о полной готовности многоквартирников к предстоящему отопительному сезону сообщили семь управляющих компаний. Это ООО УК «Согласие», ООО УК «Соцгарантия», ООО УК «Престиж», ООО УК «Олимп», ООО УК «Атлант», ООО УО «МКД», ООО УК «Солнце-парк». В Шадринске подготовились ООО УК «Стройимпульс», ООО УК «Развитие», ООО «Спас Плюс Дом», ООО УК «Русский Дом»; В Петухово ИП Усольцева Н.И. В Катайске: ООО «Городская управляющая компания».

«На сегодняшний день ГЖИ осмотрено 482 многоквартирных дома, по результатам осмотра в отношении управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ вынесено 268 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по подготовке к зиме», – резюмировал Владимир Чупахин.

В период запуска системы отопления в ГЖИ будет работать «горячая линия» для населения. Звонки от горожан осенью традиционно принимает и мэрия Кургана.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.09.20

В Свердловской области зафиксирован самый высокий показатель смертности от Covid-19 среди регионов УрФО. / В Курганской области коронавирусом заболели 28 человек в шести муниципалитетах. / В Зауралье спасатели второй день ищут 89-летнюю старушку, которая ушла в лес за грибами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»