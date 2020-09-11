Полиция Кургана ищет живодера, который выкинул из окна многоэтажки щенка овчарки

В Кургане на ул. Анфиногенова из окна на пятом этаже выкинули щенка овчарки. Собака погибла под окнами дома в страшных муках. Данный факт уже зарегистрирован полицией.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Курганской области, проводится проверка, по ее результатам будет принято законное решение. Силовики пока не уточняют, известно ли им лицо, которое выкинуло животное.
В отношении виновного может быть возбуждено уголовное дело по ст. 245 (жестокое обращение с животными).
Действия живодера активно обсуждают жители города в социальных сетях. Жестокая расправа с собакой вызвала негодование. Люди просят для виновного максимального наказания и призывают полицию сделать все, чтобы этот человек не смог избежать уголовного преследования.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 11.09.20
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