В Курганской области второй день растет заболеваемость Covid-19

По состоянию на 11 сентября в Курганской области выявлено 29 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии увеличилось до 3 тыс 281.

Почти половина всех новых случаев – 14, выявлена в Кургане. В Шадринске за сутки заболели два человека. Также коронавирус подтвердился у жителей шести районов: Сафакулевский, Кетовский, Белозерский, Куртамышский, Юргамышский и Мишкинский.

Напомним, что днем ранее в области было выявлено 28 случаев Covid-19. До этого уровень заболеваемости несколько дней держался на одном уровне: суточный прирост не превышал 26 случаев.

Как сообщает 11 сентября оперативный штаб Зауралья, по выздоровлению к сегодняшнему дню были выписаны 26 человек. Сейчас под наблюдением медиков остаются 732 человека.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 11.09.20

Полиция Кургана ищет живодера, который выкинул из окна многоэтажки щенка овчарки. / В Курганской области стартовали главные региональные выборы. / В Курганской области «навальнята» и КПРФ начали выборы со скандала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»