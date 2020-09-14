В Кургане из-за коммунальной аварии до особого распоряжения закрывают центральную улицу

В Кургане с 14 сентября и до особого распоряжения для движения транспорта закрывается улица Пролетарская (участок от дома № 46 до ул. К. Маркса).

В мэрии Кургана уточнили, что на данном участке работают аварийные бригады «Водного союза». В МКУ «Транспортное управление» отметили, что на время закрытия улицы меняется схема движения для почти 20 автобусов.

«Движение общественного транспорта будет осуществляться следующим образом: маршруты №№ 5, 13, 20, 304, 307, 309, 316, 318, 320, 321, 324, 327, 331, 342, 363, 368, 381, 388, 396, 403 в направлении ул. Гоголя – по ул. Пролетарская, К.Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршрутам; маршруты №№ 6, 36, 42, 306, 328 в направлении ул. Гоголя – по ул. Пролетарская, К.Маркса, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам; в направлении ул. Куйбышева – по своим маршрутам», – пояснили в МКУ «Транспортное управление».

Курган, Дарья Котова

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