В Курганской области за сутки коронавирусом заболели 25 человек

В Курганской области по состоянию на 14 сентября коронавирусом заболели жители двух городов и четырех районов. Всего инфекция лабораторно подтвердилась у 25 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 тыс 361.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане за сутки выявлено 12 новых случаев Covid-19, в Шадринске заболели два человека. Также суточный прирост инфекции зафиксирован в Альменевском, Катайском, Макушинском и Шумихинском районах.



За последние сутки выписаны 6 человек. Под наблюдением медиков на текущий момент остаются 742 человека.

Курган, Дарья Котова

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