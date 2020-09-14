Курганцам предложили вкладываться в объекты придорожного сервиса, власть дает кредиты под 0,1% годовых

Предприниматели Курганской области могут получить льготный кредит на развитие придорожного сервиса. Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» готов выделять под такие проекты заем до 5 млн рублей под 0,1% годовых.

Как уточнил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов, речь идет о строительстве новых кафе, отелей и заправок. Помимо льготных кредитов региональный кабмин готов оказать содействие в получении земельного участка без торгов.

«Через нашу область проходит множество дорог, в том числе федеральные трассы, и обслуживание участников движения – перспективное направление бизнеса. Будем оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям», – подчеркнул Владимир Архипов.

Он также отметил, что в Зауралье ежегодно приезжают жители других регионов, чтобы пройти лечение в здравнице «Озеро Медвежье», посмотреть Успенский мужской Далматовский монастырь и другие храмы и памятники архитектуры. Также туристы посещают заповедные природные места, приезжают поохотиться и порыбачить.

Развитие придорожного сервиса должно решить сразу несколько задач: повышения привлекательности региональных туристских маршрутов, создания новых рабочих мест и поступления дополнительных доходов в бюджет.

Курган, Дарья Котова

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