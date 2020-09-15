В курганском баре мужчина устроил поножовщину и скрылся

В одном из баров Кургана 34-летнему мужчине нанесли многочисленные ножевые ранения, потерпевший смог сам вызвать себе скорую помощь.

Как сообщает УМВД по Курганской области, инцидент произошел ночью 14 сентября. Между двумя мужчинами произошел конфликт и они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Один из участников конфликта – 34-летний житель Кургана, нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений.

С места преступления злоумышленник скрылся. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении преступления 41-летнего жителя города, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленные причинения вреда здоровью», – уточнили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ст. 115 УК РФ («умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.09.20

В Кургане ради важной стройки микрорайон Заозерный надолго оставят без горячей воды. / Мэрия Кургана обратилась в прокуратуру из-за аварий «Водного союза» на одних и тех же участках. / Курганцам предложили вкладываться в объекты придорожного сервиса, власть дает кредиты под 0,1% годовых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»