В Кургане старые ПАЗики частично заменят низкопольными автобусами

На муниципальных маршрутах Кургана будут запущены 10 новых автобусов ПАЗ «Вектор NEXT» и «Газель Сити» (низкопольные). Автопарк обновил один из крупнейших перевозчиков города – ООО «Транссервис». Также прорабатывается вопрос передачи Кургану ЛиАЗов, работающих на маршрутной сети Москвы.

Как уточнили 16 сентября в мэрии Кургана, новые модели ПАЗ «Вектор NEXT» и «Газель Сити» представлены в современном кузове, отличаются повышенной комфортностью для пассажиров, водителей и кондукторов. Водители современного транспорта будут одеты в специальную форму с символикой предприятия.

Задачу заменить в Кургане старые ПАЗики на современный транспорт озвучил курганский губернатор Вадим Шумков. Власти планируют максимально обновить общественный транспорт в городе к февралю 2021 года.

Глава Кургана Андрей Потапов отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос передачи правительством города Москвы порядка 20-ти единиц ЛиАЗов. Эти автобусы также будут обслуживать муниципальные маршруты областной столицы.

«Будем стремиться к этому результату, чтобы наши горожане и гости Кургана ездили в комфортных и уютных автобусах», – отметил мэр Потапов и уточнил, что новые автобусы соответствуют всем требованиям для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Транссервис» работает на рынке автоперевозок Кургана 15 лет. Компания обслуживает 9 муниципальных маршрутов из существующих 65.

Курган, Дарья Котова

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