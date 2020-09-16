Жители Курганской области, переболевшие коронавирусом, не знают, где они заразились

Из более 3 тыс жителей Курганской области, заболевших коронавирусом, треть не знают, где заразились. Такую статистику привела пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

«Вместе с тем заболевшие отмечают, что они были в магазинах, торговых центрах, пользовались общественным транспортом. Кроме того, у 26% заболевание протекало бессимптомно», – цитирует г-жу Хомко оперативный штаб Курганской области.

Санитарные врачи призывают жителей области не расслабляться: пандемия коронавируса сохраняется. И в Зауралье по-прежнему действует режим повышенной готовности, введенный в регионе весной 2020 года.

В управлении Роспотребнадзора настаивают, что населению необходимо носить маски в магазинах и других общественных местах, маски и перчатки – в транспорте. Тем, кто находится в группе риска – людям старше 60 лет, жителям области, которые страдают хроническими заболеваниями или имеют ослабленный иммунитет, лучше воздержаться от посещения общественных мест.

С начала пандемии и по состоянию на 15 сентября в Курганской области было выявлено 3 тыс 389 случаев Covid-19. Ежедневно новой инфекцией в Зауралье заболевают порядка 25-28 человек.

Курган, Дарья Котова

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