В Кургане КамАЗ сбил восьмилетнюю школьницу

В Кургане в микрорайоне Черемухово под КамАЗ с прицепом попала 8-летняя девочка. Ребенок госпитализирован.

Как уточнили в управлении ГИБДД Курганской области, днем 15 сентября девочка неожиданно вышла на проезжую часть из-за остановившегося на остановке автобуса. Водитель большегруза – мужчина 1962 года рождения, не смог предотвратить ДТП. Ребенок с травмами госпитализирован в детскую больницу имени Красного креста.

Автоинспекторы в очередной раз напоминают, что взрослые не должны оставлять детей без присмотра.

Курган, Дарья Котова

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