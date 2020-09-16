В Зауралье растет заболеваемость Covid-19

В Кургане по состоянию на 16 сентября зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Это самая большая цифра с начала текущей недели. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 3419.

Более 50% всех новых случаев выявлено в Кургане, где за сутки коронавирусом заболели 19 человек. Как сообщает оперативный штаб региона, еще два человека инфицировались в Шадринске. Остальные случаи зафиксированы в Альменевском, Шумихинском, Кетовском, Мишкинском, Варгашинском и Сафакулевском районах.

В регионе действует режим повышенной готовности. Жители области должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.09.20

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