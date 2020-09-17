В Кургане из-за аварии на коллекторе на месяц закрывают дорогу

В Кургане в микрорайоне Северный с 17 сентября по 17 октября будет закрыто движение на ул. Панфилова (участок от ул. Ястржембского до здания № 25 по ул. Панфилова).

Как сообщили в компании «Водный союз», на данном участке будут проводиться аварийные работы. «Бригады «Водного союза» будут устранять аварийную ситуацию на напорном коллекторе диаметром 700 мм путем перекладки 30 метров трубы», – заявили в ресурсоснабщающей компании и уточнили, что работы не потребуют ограничения водоснабжения в данном районе.

Участок улицы Панфилова на месяц закрывается для всех видов транспорта. Маршруты общественного транспорта уже скорректированы. Как сообщили в МКУ «Транспортное управление», автобусы №№ 13, 26, 307, 360, 361, 381 будут следовать по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Гвардейская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении. Маршрут № 31 будет проходить по ул. Дзержинского, Ястржембского, Баумана, Луначарского и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Курган, Дарья Котова

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