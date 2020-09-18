В мэрии Кургана назвали дату начала отопительного сезона

В Кургане начало отопительного сезона назначено на 21 сентября. Соответствующее постановление подписал глава областной столицы Андрей Потапов.

«В соответствии с документом с 21 сентября начнется заполнение и включение систем отопления на объектах первой категории – в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и сокультбыта. Подача теплоносителя будет осуществляться по заявкам руководителей учреждений. Параллельно начнут заполняться теплоносителем внутридомовые системы многоквартирных домов. Отопительный сезон для второй категории потребителей начнется чуть позже», – уточнили в мэрии Кургана.

«Новый День» сообщал, что ранее курганский губернатор Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому весь жилфонд Курганской области должен был быть подготовлен к отопительному сезону к 15 сентября. По состоянию на 1 сентября уровень готовности в регионе составлял 84%, непосредственно в Кургане – 89%.

Ранее глава региональной Госжилинспекции (ГЖИ) Владимир Чупахин сообщал, что в Кургане о полной готовности многоквартирников к предстоящему отопительному сезону-2020-2021 сообщили семь управляющих компаний. Это ООО УК «Согласие», ООО УК «Соцгарантия», ООО УК «Престиж», ООО УК «Олимп», ООО УК «Атлант», ООО УО «МКД», ООО УК «Солнце-парк». В Шадринске подготовились ООО УК «Стройимпульс», ООО УК «Развитие», ООО «Спас Плюс Дом», ООО УК «Русский Дом»; В Петухово ИП Усольцева Н.И. В Катайске: ООО «Городская управляющая компания».

Курган, Дарья Котова

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