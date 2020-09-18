В Курганской области из-за ОРВИ начали закрываться школьные классы и детсадовские группы

Оперативный штаб Курганской области 17 сентября сообщил, что несколько классов и дошкольных групп закрыты на карантин. Санитарные врачи объяснили это сезонной вспышкой ОРВИ.

Порог по сезонному уровню заболеваемости в Зауралье не превышен, он даже ниже почти на 15%. «В основном циркулируют сезонные вирусы негриппозной этиологии», – уточнили в оперштабе. При этом в регионе ежедневно выявляются и новые случаи коронавируса. Как сообщал «Новый День», суточный прирост по Covid-19 составляет около 30 новых случаев.

Медики напоминают о необходимости прививаться против гриппа. По данным регионального департамента здравоохранения, на 16 сентября вакцинировано 33 тысячи 537 учеников с 1 по 11 класс, или 43,3% от плана. Это в два раза в больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из-за закрытия на карантин классов и групп в детских садах, во всех детских учреждениях предприняты дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19, которые также способствуют профилактике ОРВИ. Помимо этого каждое утро детям и сотрудникам измеряют температуру бесконтактными термометрами.

Курган, Дарья Котова

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