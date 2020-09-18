В Зауралье выздоровевших от Covid-19 за сутки больше, чем заболевших

В Курганской области 18 сентября выявлено 25 подтвержденных случаев коронавируса. Общее число инфицированных за весь период пандемии увеличилось до 3 тыс 472.

За сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 28 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 768 человек, сообщает 18 сентября оперативный штаб региона.

Большинство новых случаев коронавируса выявлено в Кургане, где за сутки плюс 12 инфицированных. Еще один заболевший в Шадринске, остальные заболевшие – жители Шумихинского, Кетовского, Белозерского, Звериноголовского и Юргамышского районов.

15 сентября курганский губернатор Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому оперативный штаб Зауралья меняет свой статус. К задаче – борьба с Covid-19, добавляются вопросы, связанные с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ. Ранее медики сообщали, что в регионе начался рост сезонных простудных заболеваний.

Курган, Дарья Котова

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